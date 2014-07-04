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مقتل 2 فى انفجار ضخم بمزرعة دواجن مملوكة لإخوانيين استخدموها لتصنيع المتفجرات بالفيوم

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مقتل 2 فى انفجار ضخم بمزرعة دواجن مملوكة لإخوانيين استخدموها لتصنيع المتفجرات بالفيوم مقتل 2 فى انفجار ضخم بمزرعة دواجن مملوكة لإخوانيين استخدموها لتصنيع المتفجرات بالفيوم

أرشيفية

وقع انفجار هائل فى مزرعة دواجن فى قرية أبوكساه التابعة لمركز أبشواى بالفيوم يمتلكها عناصر فى خلية إرهابية .

وصرح مصدر أمنى مسئول لوكالة أنباء ONA، أن المزرعة يمتلكها 2 ينتميان لخلية إرهابية تقوم بعمليات تستهدف ضباط الشرطة والمواطنين وهما سيد عرفة وشقيقه أحمد ، مشيرا إلى أن الأول كان قد ألقى القبض عليه منذ فترة وتم إخلاء سبيله مؤخرا .

وأضاف أن الانفجار يرجح أن يكون ناتج عن قيام الشقيقين بتصنيع عبوات وقنابل بدائية وأحدث دويا هائلا أسفر عن مقتل شخصين مجهولى الهوية حتى الآن .

وتابع أن قوات الحماية المدنية انتقلت على الفور للسيطرة على النيران ، مؤكداً أن المزرعة بعيدة قليلا عن المنازل ، وجارى معرفة ملابسات الواقعة .

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أونا