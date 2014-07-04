أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب -
بالصور- رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش -
وفد برلماني من 15 نائبًا يتوجه إلى روسيا في زيارة تستغرق عدة أيام -
لجنة الصناعة بـ"النواب" تقدم مقترحات تعديل قانون الاستثمار غدًا -
السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

موناكو متمسك بجيمس رودريجيز

Google+ Print
موناكو متمسك بجيمس رودريجيز موناكو متمسك بجيمس رودريجيز

إفي - أكد نائب رئيس نادي موناكو الفرنسي فاديم فاسيليف، تمسك الفريق بلاعب خط وسطه، الكولومبي جيمس رودريجيز.

وقال فاسيليف الليلة الماضية خلال تقديم البرتغالي ليوناردو جارديم مدربا جديدا للفريق إننا "نأمل أن نستطيع العمل مع جيمس في الموسم المقبل".

وجذب تألق المنتخب الكولومبي في مونديال البرازيل 2014 اهتمام عدة أندية بلاعبيه ومنهم رودريجيز الذي يحتل حتى الآن صدارة هدافي البطولة برصيد خمسة أهداف.

وعلق فاسيليف على هذا الأمر قائلا "لا أحد غير قابل للانتقال من فريق لآخر، إلا أنه لم تجر أي نقاشات بهذا الصدد".

وأضاف "كل العالم كان مندهشا من الأموال التي أنفقناها من أجل ضمه والآن العالم كله يتحدث عن مهاراته... نعتقد أن هذا اللاعب يعد مهما للغاية بالنسبة لنا، ولا يزال مرتبطا بعقد لأربع سنوات أخرى مع موناكو...سوف نحقق إنجازات كبيرة معا".

وقال نائب رئيس النادي الفرنسي "أتمنى أن يقدم جيمس و(راداميل) فالكاو موسما جيدا" في صفوف موناكو، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن اهتمام أندية بضم فالكاو أيضا.

يذكر أن رودريجيز من ناحيته قال مؤخرا أنه يتمنى اللعب في إسبانيا ويفضل ريال مدريد عن برشلونة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب