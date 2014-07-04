موناكو متمسك بجيمس رودريجيز

إفي - أكد نائب رئيس نادي موناكو الفرنسي فاديم فاسيليف، تمسك الفريق بلاعب خط وسطه، الكولومبي جيمس رودريجيز.

وقال فاسيليف الليلة الماضية خلال تقديم البرتغالي ليوناردو جارديم مدربا جديدا للفريق إننا "نأمل أن نستطيع العمل مع جيمس في الموسم المقبل".

وجذب تألق المنتخب الكولومبي في مونديال البرازيل 2014 اهتمام عدة أندية بلاعبيه ومنهم رودريجيز الذي يحتل حتى الآن صدارة هدافي البطولة برصيد خمسة أهداف.

وعلق فاسيليف على هذا الأمر قائلا "لا أحد غير قابل للانتقال من فريق لآخر، إلا أنه لم تجر أي نقاشات بهذا الصدد".

وأضاف "كل العالم كان مندهشا من الأموال التي أنفقناها من أجل ضمه والآن العالم كله يتحدث عن مهاراته... نعتقد أن هذا اللاعب يعد مهما للغاية بالنسبة لنا، ولا يزال مرتبطا بعقد لأربع سنوات أخرى مع موناكو...سوف نحقق إنجازات كبيرة معا".

وقال نائب رئيس النادي الفرنسي "أتمنى أن يقدم جيمس و(راداميل) فالكاو موسما جيدا" في صفوف موناكو، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن اهتمام أندية بضم فالكاو أيضا.

يذكر أن رودريجيز من ناحيته قال مؤخرا أنه يتمنى اللعب في إسبانيا ويفضل ريال مدريد عن برشلونة.