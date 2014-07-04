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وزير الخارجية اللبناني: نسبة اللاجئين السوريين تتجاوز 35% من سكان البلاد

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قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الجمعة، إن نسبة اللاجئين السوريين تتجاوز 35% من سكان لبنان، معتبرا أن المجتمع الدولي أخفق بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الأزمة التي لا يكون حلها إلا بـ«قيام اللبنانية بإنقاص أعداد اللاجئين».

وأضاف «باسيل»، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية في بيروت، أن «نسبة اللاجئين السوريين تتجاوز 35% نسبة لسكان لبنان»، مشيرا إلى أن المستشفيات «تسجل 80 حالة ولادة سورية مقابل 40 ولادة لبنانية». وتابع: «تكرار الولادة للنازح السوري 3 مرات يلغي صفة النزوح السياسي»، موضحا أن وزارة التربية اللبنانية أحصت عدد الطلاب السوريين بـ88 ألفًا مقابل 85 ألف طالبٍ لبناني.

وقال وزير الخارجية اللبناني إن «المجتمع الدولي أخفق بشكل كامل بتحمل مسؤولياته تجاه أزمة النازحين السوريين، رغم أنه المتسبب فيها». وأضاف أن بلاده تعطي اللاجئين السوريين كهرباء بقيمة 100 مليون دولار شهريا. وأكد أن لبنان «لم يمارس حقه بمنع النازحين السوريين من مزاولة أعمال لا يحق لهم القيام بها، كما أمن لهم أيضا حرية التنقل والتعلم». واعتبر أن أي شكل من أشكال شرعنة المخيمات السورية في لبنان هو شكل من أشكال التوطين، محذرا من فتنة لبنانية - سورية.

ورفض «باسيل» الموافقة على إنشاء مخيمات للاجئين السوريين داخل الأراضي اللبنانية، معتبرا أن «هذا يعني إنشاء بلدات سورية داخل لبنان». ورأى أن الحل الوحيد يتمثل في «إنقاص أعداد اللاجئين».

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