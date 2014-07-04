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القبض على 3 من الإخوان عقب فض مسيرة ليلية بالفيوم

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القبض على 3 من الإخوان عقب فض مسيرة ليلية بالفيوم القبض على 3 من الإخوان عقب فض مسيرة ليلية بالفيوم

أرشيفية

تمكنت الأجهزه الأمنيه بالفيوم من فض مسيره لأعضاء تنظيم الاخوان في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعدما اشتبكوا مع الأهال،ى مما اسفر عن اصابة 12 والقى القبض على 3 من المشاركين فى تلك المسيرات وهم محمود محمد على عبد العظيم 35 سنة مدرس مساعد بكليه الزراعه بجامعه الفيوم ـ ويقيم فى حى العرضى بمدينة الفيوم ومحمد عبد النبى محمد 29 سنة عامل من هوارة المقطع بمركز الفيوم ومحمد سيد لطفى عثمان من حى الفوال بمدينة الفيوم .

كانت الاشتباكات بين المشاركين فى المسيرة وبعض الاهالى قد اسفرت عن اصابة 12 جراء الشماريخ والالعاب النارية والطوب وخرجوا من مستشفى الفيوم العام بعد تلقيهم العلاج وهم مرزوق ابراهيم ع الجواد 50 سنة و محمد درويش فتيح وصلاح علي مشرف ونجاح علي مشرف وكاريمان مصطفي صبري وأمل احمد السيد واحمد مصطفي احمد ومحمد صابر كامل وعمر محمد ونجوي ابراهيم واحمد محمد.

 

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