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إصابة الأطفال بأمراض القلب عامل وراثى من الأب أو الأم

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إصابة الأطفال بأمراض القلب عامل وراثى من الأب أو الأم إصابة الأطفال بأمراض القلب عامل وراثى من الأب أو الأم

أكد الدكتور مراون القصاص الاستشارى رئيس قسم القلب بمستشفى الشيخ زايد بأكتوبر، أن نسبة كبيرة فى إصابة الأطفال بمرض القلب نتيجة لعدم الوعى الكامل لدى السيدات الحوامل وعدم زيارة الطبيب والاستشارة الطبية، نتيجة لانقطاع الدورة الشهرية فى الشهور الأولى مما يعرض الجنين إلى الإصابة بأمراض القلب والعيوب الخلقية، نتيجة لتناول الأدوية فى فترات الحمل الأولى وذلك يساعد على إصابة الجنين بأمراض القلب.

ويشير القصاص إلى أن إصابة الأطفال بأمراض القلب يرجع إلى العامل الوراثى من الأب أو الأم، نتيجة الاختلاف فى كرموزنات فى الجينات، ينتج عنه عيب وراثى، ومن الأسباب الخطيرة أيضاً لإصابة الأطفال ومريض القلب بصفة عامة يرجع إلى التلوث البيئى الذى تتعرض له الأم أو الطفل نتيجة ولادته فى جو بيئى غير صحى أو تعرضه لتناول العقاقير دون استشارة الطبيب، مما يعرض الأطفال إلى الإصابة بالقلب.

وأكد القصاص أن تناول الأدوية الخاصة بارتفاع ضغط الدم والمسكنات بكل أنواعها، وعدم تشخيص الطبيب المعالج من العوامل الرئيسية فى إصابة الجنين بأمراض التشوهات الخلقية وأمراض القلب بأنواعها، لدى الأطفال حديثى الولادة.

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مصر 365