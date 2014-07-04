ضبط 17 طن مخللات فاسدة ومصنع يستخدم مواد مجهولة في إنتاج الحلوى بالجيزة

ضبطت إدارة شرطة التموين بالجيزة مصنعاً لانتاج المواد الغذائية بمدينة 6 اكتوبر يدار بدون ترخيص ولاتتوافر فيه الإشترطات الصحية ، حيث يقوم بإستخدام ملح السياحات المخصص للاغراض الصناعية في صناعة “المخلل ” بطريقة تضر بالصحة العامة للمواطنين .

وتلقى الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة تقريراً عن نتائج حملات الإدارة خلال الاسبوع الماضي ، وكشف التقرير أن إجمالي المضبوطات بلغت 17 طنا تم تجميعها في براميل وجراكن وزجاجات بلاسيتك وبرطمانات حيث يقوم صاحب المصنع ( سوري الجنسية ) بتدوين بيانات غير صحيحة على العبوات وتواريخ صلاحية غير حقيقية .

وتم ضبط مصنع أخر بالعمرانية لقيامه بإستخدام أدوات تصنيع بدائية من أواني صاج كبيرة في تصنيع حلوى الاطفال وإستخدام خامات مجهولة المصدر غير مصرح بها من وزارة الصحة لتسببها في أمراض للمواطنين ، وتم ضبط 800 كرتونة وطن سكر و40 عبوه مكسبات طعم و4 أجولة وماكينة تعبئه وتغليف .

وأسفرت الحملات ايضاً عن ضبط مخزن لتوزيع العصائر الجافة منتهية الصلاحية وتوزيعها على التجار والباعة والمحلات التجارية حيث تم ضبط 55 كرتونة مشروب و 1000 إستيكر .

وقال العقيد رأفت حمدان مدير شرطة التموين إن الحملات نجحت في ضبط صاحب فرش لبيع المواد البترولية بـ6 اكتوبر قام بتجميع 300 لتر بنزين 80 بقصد بيعه بالسوق السوداء بزيادة عن الأسعار الرسمية وتحقيق مكاسب مادية .

وتم ضبط 7 مخابز طباقي بإنحاء متفرقه من المحافظة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ، وكذلك ضبط صاحب مستودع بوتاجاز بكفر الجبل قام بالتصرف في 35 أسطوانة تجارية سعة 25 كجم وبيعها بالسوق السوداء .

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