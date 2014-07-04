أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب -
بالصور- رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش -
وفد برلماني من 15 نائبًا يتوجه إلى روسيا في زيارة تستغرق عدة أيام -
لجنة الصناعة بـ"النواب" تقدم مقترحات تعديل قانون الاستثمار غدًا -
السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط 17 طن مخللات فاسدة ومصنع يستخدم مواد مجهولة في إنتاج الحلوى بالجيزة

Google+ Print
ضبط 17 طن مخللات فاسدة ومصنع يستخدم مواد مجهولة في إنتاج الحلوى بالجيزة ضبط 17 طن مخللات فاسدة ومصنع يستخدم مواد مجهولة في إنتاج الحلوى بالجيزة

مخللات ـ صورة أرشيفية

ضبطت إدارة شرطة بالجيزة مصنعاً لانتاج المواد الغذائية بمدينة 6 اكتوبر يدار بدون ترخيص ولاتتوافر فيه الإشترطات الصحية ، حيث يقوم بإستخدام ملح السياحات المخصص للاغراض الصناعية في صناعة “المخلل ” بطريقة تضر بالصحة العامة للمواطنين .

وتلقى الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة تقريراً عن نتائج حملات الإدارة خلال الاسبوع الماضي ، وكشف التقرير أن إجمالي المضبوطات بلغت 17 طنا تم تجميعها في براميل وجراكن وزجاجات بلاسيتك وبرطمانات حيث يقوم صاحب المصنع ( سوري الجنسية ) بتدوين بيانات غير صحيحة على العبوات وتواريخ صلاحية غير حقيقية .

وتم ضبط مصنع أخر بالعمرانية لقيامه بإستخدام أدوات تصنيع بدائية من أواني صاج كبيرة في تصنيع حلوى الاطفال وإستخدام خامات مجهولة المصدر غير مصرح بها من وزارة الصحة لتسببها في أمراض للمواطنين ، وتم ضبط 800 كرتونة وطن سكر و40 عبوه مكسبات طعم و4 أجولة وماكينة تعبئه وتغليف .

وأسفرت الحملات ايضاً عن ضبط مخزن لتوزيع العصائر الجافة منتهية الصلاحية وتوزيعها على التجار والباعة والمحلات التجارية حيث تم ضبط 55 كرتونة مشروب و 1000 إستيكر .

وقال العقيد رأفت حمدان مدير شرطة التموين إن الحملات نجحت في ضبط صاحب فرش لبيع المواد البترولية بـ6 اكتوبر قام بتجميع 300 لتر بنزين 80 بقصد بيعه بالسوق السوداء بزيادة عن الأسعار الرسمية وتحقيق مكاسب مادية .

وتم ضبط 7 مخابز طباقي بإنحاء متفرقه من المحافظة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ، وكذلك ضبط صاحب مستودع بوتاجاز بكفر الجبل قام بالتصرف في 35 أسطوانة تجارية سعة 25 كجم وبيعها بالسوق السوداء .
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«التعليم»: نخاطب «التموين» لتوفير خبز للمشاركين في امتحانات الثانوية

«التعليم»: نخاطب «التموين» لتوفير خبز للمشاركين في امتحانات الثانوية

"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين

"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم