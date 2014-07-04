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مطالبة بإيقاف مسلسل نيللي كريم

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مطالبة بإيقاف مسلسل نيللي كريم مطالبة بإيقاف مسلسل نيللي كريم

الجمعة 04-07-2014 02:37

طالبت صفحة بعنوان "ضد الإسفاف" أنشأت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بوقف عرض مسلسل "سجن النساء" الذي تقوم ببطولته كل من: درة، وروبي، ونيللي كريم، حيث تضمن الصفحة انتقادات عديدة للمسلسل على أنه غير مراع لحرمة الشهر الكريم.
وطالبت الصفحة رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب بوقف عرض العمل لما يتضمنه من إيحاءات وألفاظ خادشة للحياء بين نيللي كريم وزوجها في المسلسل، قبل ممارسة علاقتهما الحميمية وهو ما اعتبره الكثيرين خروج عن العادات والتقاليد، خصوصاً وأن المسلسل يعرض أيضاً على القنوات الأرضية في التلفزيون المصري ويدخل كل البيوت.

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سيدتي