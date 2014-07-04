هل تكون هذه النجمة حبيبة كاسبر سمارت الجديدة؟

بعد مرور وقت قصير على انفصاله عن النجمة العالميّة Jennifer Lopez، يبدو أنّ الراقص Casper Smart تخطّى أزمته العاطفية، بمساعدة المغنية Montana Tucker.

فقد شوهد Smart نهار الأربعاء، برفقة Tucker في لوس أنجلوس، وتمّ تسريب العديد من الصور التي تثير الشكوك حول وجود علاقة ما بينهما.

Casper البالغ من العمر 27 عاماً كان يعانق النجمة، التي تبلغ من العمر 21 عاماً، بعد قضاء النهار بكامله معها.

وكتبت Montana على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قضيت وقتاً رائعاً مع الموهوب Casper Smart.. لا أستطيع الانتظار كي يرى الجميع ما أحضّر له".

هذه التغريدة التي نشرتها Montana Tucker دليل على عمل مشترك بينها وبين Smart، قد يبصر النور قريباً. لكن من يدري، فلربّما تتحول هذه الشراكة إلى علاقة عاطفية مع الوقت.

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