هند صبري لنيشان: الحملة التي تعرّضت لها عنصريّة وظالمة

في الليلة الخامسة استقبل نيشان في برنامج "ولا تحلم" الفنانة هند صبري، التي قررت أن ترمي وراءها كل أعداء النجاح وتتحدّث بصراحة إلى الجمهور الذي يشاهدها هذا العام في مسلسل "أمبراطورية مين".

على كرسي الصبار جلست هند معربة عن إعجابها بهذا الاختيار، فنبتة الصبار بالنسبة لها هي رمز للصبر والصمود، خاصة وأنها تحملت الكثير من المصاعب خلال مسيرتها الفنية فالفن كما تعتبره هند "حاجة حلوة لكن مليانة شوك".

هند تحدثت عن الصعوبات التي صادفتها في بداية مشوارها وهي الفتاة التونسية التي جاءت لتصنع لها مكاناً في الساحة الفنية المصرية، كما أكدت أنه كلما كان هناك نجاح كان هناك شوك

امبرطورية الجميع

نيشان أشاد بدور هند في مسلسل "امبراطورية مين" وهو عبارة عن كوميديا نقدية للأوضاع داخل مصر بعد الثورة، وهي وكما قالت هند، نفس الأوضاع التي تمر بها تونس بعد الثورة أيضاً.

هند كانت سعيدة بالأصداء الإيجابية للمسلسل سواء داخل مصر أو خارجها خاصّة وأن الكوميديا من أصعب أنواع التمثيل، وأعربت عن احترامها لكل الفنانين الكوميديين.

واعتبرت هند أن تجربتها في "امبراطورية مين" هي بمثابة تحد جديد لها رغم أنه سبق لها أن تعاملت مع المؤلفة غادة عبد العال في مسلسل "عاوزة اتجوز".

ورداً على سؤال نيشان "امبراطورية مين؟" قالت هند إنها تتمنى أن تكون إمبراطورية الجميع، فبرغم أن أحداث المسلسل تدور داخل مصر إلا أنها تعكس وضع العالم العربي خاصة في دول الربيع العربي.

وعن مقارنة "امبراطورية مين" بفيلم "عسل اسود" من بطولة الفنان أحمد حلمي تقول هند إن العنصر الأساسي في المسلسل وهو الثورة غير موجود في الفيلم.

عمرو مصطفى لم يشاهد المسلسل

وفي ردها على هجوم الملحن عمرو مصطفى قالت هند إنه تضمّن كماً كبيراً من الكذب والافتراء، وتابعت هند كلامها موجهة رسالة لعمرو مصطفى قالت فيها "مفيش كلمة واحدة في المسلسل وحشة عن مصر، وأنا أدعوه لمشاهدة المسلسل، لأنه من الواضح أنه لم يشاهد أي حلقة من المسلسل، ولم يتعرّف إلى شخصية أميرة وهي شخصية مصرية وطنية، "تحريرية" وتفتخر".

كما تطرقت هند إلى الأحكام العنصرية التي طالتها خاصة وأنها تحمل الجنسية المصرية وابنتاها مصريتان أيضاً.

هند قالت إنّ فكرة المسلسل كانت فكرتها هي، وأن فريق العمل يتكون من 150 شخصاً و من العيب التشكيك في وطنيتهم، مؤكدة أنها فنانة عربية ولها جمهور كبير داخل مصر وخارجها.

أحب النساء

وعبّرت هند عن إعجابها بالأعمال النسائية قائلة "أنا بحب الستات وبحب أشتغل مع الستات".

وعن توقيف عرض فيلم "حلاوة روح" قالت هند إن هناك جهات رقابية مختصة وهي التي تتخذ قرار القبول أو المنع من العرض. من على كرسي النجومية وجهت هند الفنانة كلمة لهند الإنسانة هنأت فيها نفسها على النجاح الذي حققته على الصعيد العملي والصعيد العائلي.

مشاكل مع الصحافة

وعن غرورها قالت هند إنها تخطت هذه المرحلة في وقت مبكر إذ أن مسيرتها الفنية بدأت أيضاً في وقت مبكر. وتابعت هند في حديثها عن الغرور قائلة إنها في بداية مشوارها لم تكن تحسن التعامل مع الصحافيين، وإنّ ردودها عليهم كانت قاسية نوعاً ما، لكن مع مرور الزمن تعلّمت وأصبحت تعرف كيف تتعامل مع الصحافة.

في حديثها عن ابنتيها علياء و ليلى وعن اختيارها لأسماء تقليدية قالت هند إنها تحب الأسماء العريقة، فعلياء كان اسم أول شخصية لعبتها في فيلم "صمت القصور"، أما بالنسبة لاسم ليلى فهي ترى أنه اسم شاعري.

كما استطاع نيشان و بصعوبة أن يأخذ منها صورة تجمعها مع زوجها وعرضها على الهواء.

مكافحة التحرّش بمحاربة الجهل

في المرحلة الثانية من الحوار تطرق نيشان إلى موضوع التحرش الذي انتشر كثيراً في مصر وفي العديد من البلدان العربية في الآونة الأخيرة، وسأل "كيف يمكن التصدي لهذه الظاهرة؟" فأجابت هند أن أهم أمر هو أن نتحدث عن الموضوع .

وتابعت قائلة إنّ الكبت ليس هو العنصر الأساسي لتفشي هذه الظاهرة، لكن العنصر الأكبر هو صورة المرأة التي يتربى عليها الشخص والتي تضعها في صورة غنيمة أو سلعة، وقالت إن المرأة التي تربّي لها دور كبير في إنشاء هذه الصورة.

ورأت هند أنّ أهم سلاح لمواجهة هذه الظاهرة هو التعليم والثقافة.

على صعيد آخر، أكدت هند أنّ عامل العمر لا يمثل مشكلة بالنسبة لها، وتحدّثت عن علاقتها بزميلاتها وقالت إنّ هناك علاقة طيبة تربطها بالفنانة نيللي كريم.

تعدد الزوجات وجهاد النكاح

أما بخصوص الفصل بين حياتها الاجتماعية وحياتها الفنية فتقول هند إنها تحاول أن تحافظ دائما على علاقاتها من خارج الوسط الفني، لأنه أمر يساعدها على الرجوع إلى أرض الواقع.

وبالحديث عن موضوع تعدد الزوجات وعن موقفها إذا أراد زوجها أن يتزوج بأخرى، قالت هند إنها لا تقبل أن تكون في هذا الموقف، كما تحدثت هند عن لقبها كسفيرة للنوايا الحسنة وعن استغلالها لهذا اللقب في مساعدة اللاجئين السوريين في الأردن و لبنان، و قد أشادت بالدور الذي يلعبه لبنان لتأمين حياة اللاجئين في ظل الظروف القاسية التي يمر بها.

وأعلنت هند عن فيلمها الجديد "زهرة حلب" للمخرج التونسي رضا الباهي، والذي يتناول موضوع جهاد النكاح.