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مركز شباب بنها ينظم مسابقة لحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية

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مركز شباب بنها ينظم مسابقة لحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية مركز شباب بنها ينظم مسابقة لحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية

القرآن الكريم

قرر مركز شباب مدينة بنها تنظيم مسابقة دينية لحفظ القرأن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.

وقال حسان عبد الغفار، مدير المركز، إن المسابقة تتضمن 4 مستويات الاول منها يتضمن حفظ القرأن الكريم كاملا مع حفظ 25 حديثا من رياض الصالحين والثانى حفظ ثلاث ارباع القرأن الكريم مع حفظ 20 حديث من رياض الصالحين والثالث حفظ نصف القرأن مع حفظ 15 حديثا من رياض الصالحين والرابع حفظ ربع القرأن مع حفظ 25 حديثا من رياض الصالحين.

واضاف عبد الغفارأنه سيتم سحب استمارات الاشتراك من مركز شباب بنها حتى سن 18 سنه مع ارفاق صورة شخصية وصورة شهادة الميلاد وعمل عضوية للفائزين بالمسابقة فى المركزوعمل شهادات تقدير لجميع المشاركين فى المسابقة وترشيحهم للمعسكرات القومية.

وأشار إلى أنه تم تحديد مواعيد التصفيات حيث سيتم التصفيات لربع ونصف القرأن يوم 15 رمضان وثلاث ارباع والقرأن كاملا يوم 17 رمضان فى الثانية عشر ظهراً، مضيفاً أنه سيتم منح الفائزين بالمركز الاول فى حفظ القرأن كاملا مبلغ 500 جنيها وثلاث ارباع القرأن 400 جنيها ونصف القرأن 350 جنيها وربع القرأن 300 جنيها ومنح مبالغ مالية حتى المركز السادس فى مختلف التصفيات.

يشرف على المسابقة المحاسب محمد أحمد على، رئيس مجلس إدارة المركز وعاطف صبيح، الأخصائى الإجتماعى ونخبة من المتخصصين .

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