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وصول 98 ألف طن بضائع غذائية ومواد صناعية لموانئ السويس

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وصول 98 ألف طن بضائع غذائية ومواد صناعية لموانئ السويس وصول 98 ألف طن بضائع غذائية ومواد صناعية لموانئ السويس

موانئ السويس

قال اللواء بحري حسن فلاح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن موانئ السويس استقبلت اليوم الجمعة 98 ألف طن بضائع ومواد غذائية قادمة من دول اوربا وشؤرق أسيا .

وأضاف رئيس الهيئة عبر بيان اعلامي بان ميناء الأدبية استقبل اليوم 58486 طن بضائع حيث وصل السفينة داكسيا و على متنها 53486 طن كلينكر و السفينة سما و على متنها 5000 طن نخالة قمح قادمة من عدن و يغادر الميناء اليوم 25500 طن بضائع حيث يستقبل اليوم السفينة كراون اتش و على متنها 23500 طن فوسفات و السفينة سما و على متنها 2000 طن نترات امونيوم .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال 778 راكب و 31 سيارة و 28 شاحنة حيث تصل العبارة محبة و على متنها 643 راكب و 19 سيارة و 22 شاحنة و العبارة الرياض و على متنها 135 راكب و 12 سيارة و 6 شاحنة و يغادر الميناء العبارة اليوسيفية و على متنها 259 راكب و 9 سيارة و 35 شاحنة . و يستقبل ميناء نويبع العبارة آيلة و على متنها 400 راكب و 7 شاحنة و 6 سيارة و تغادر الميناء العبارة سيناء و على متنها 38 راكب و 87 شاحنة .

كما استقبل ميناء سفاجا بالأمس 2744 راكب و 271 سيارة و 22 تريلا حيث وصلت العبارة اليوسيفية و على متنها 1142 راكب و 132 سيارة و 22 تريلا و العبارة القاهرة و على متنها 825 راكب و 59 سيارة و العبارة الرياض و على متنها 777 راكب و 80 سيارة و غادر الميناء بالامس السفينة نما اكسبريس و على متنها 32 تريلا و العبارة محبة و على متنها 92 راكب و 6 سيارة .

و استقبل ميناء نويبع بالأمس 581 راكب و 32 سيارة و 23 براد حيث وصلت العبارة ايلة و على متنها 384 راكب و 8 سيارة و 2 براد و العبارة سيناء و على متنها 197 راكب و 24 سيارة و 21 براد و غادر الميناء العبارة سيناء و على متنها 39 راكب و 16 براد و 22 تريلا و العبارة ايلة و على متنها 15 راكب و 1 سيارة و 2 تريلا .

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