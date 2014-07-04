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مصر تشارك فى اجتماعات لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى فى جنيف

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مصر تشارك فى اجتماعات لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى فى جنيف مصر تشارك فى اجتماعات لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى فى جنيف

– أرشيفية -

يشارك السفير الدكتور حسين عبد الخالق حسونة، فى اجتماعات لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى ، والتى تبدأ أعمالها يوم الاثنين القادم، بمقر الامم المتحدة بجنيف.

وصرح السفير حسونة،  لوكالة انباء الشرق الاوسط،  بأن اللجنة ستبحث خلال اجتماعاتها ،التى تستمر بضعة أيام العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالقانون الدولى، وعداد اتفاقيات تتعلق بالجرائم ضد الأنسانية، والتعاون الدولى للتخفيف من الكوارث الطبيعية، وحماية البيئة اثناء النزاعات المسلحة، ووضعية الأجانب فى الدولة وشروط طردهم، وحصانة ممثلى الدولة ازاء الولاية الجنائية الاجنبية.

وأوضح السفير حسين حسونة، الذى يغادر القاهرة بعد غد الاحد، بأن اللجنة تقوم بوضع قواعد القانون الدولى، وصياغة اتفاقيات دولية يتم عرضها على الجمعية العامة للامم المتحدة لاقرارها، ودعوة الدول الأعضاء الى الأنضمام إليها بعد ذلك .

وقال إن تلعب دورا نشطًا فى هذه اللجنة من خلال التنسيق والتعاون مع مختلف مع الدول النامية من أجل تحقيق مصالح هذه الدول، وبما لا يقتصر على مصالح الدول الكبرى فقط .

و الجدير بالذكر أن الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الاسبق للامم المتحدة، كان عضوًا فى لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى، وأيضا الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية.

أ ش أ

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