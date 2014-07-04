حرس الحدود يضبط 150 كيلو بانجو بسيارة بطريق ” السويس ـ رأس سدر”

تمكنت قوات حرس الحدود، اليوم الجمعة، من ضبط سيارة نقل بداخلها مخزن سرى لعدد كبير من لفافات نبات البانجو المخدر أثناء قدومها من سيناء، بأحد الكمائن بطريق “السويس ـ رأس سدر ” .

تلقي مسئولو قوات التأمين المتمركزة بنفق الشهيد أحمد حمدي اليوم معلومة باستعداد تجار مواد مخدرة بمحاولة تهريب مواد مخدرة عبر نفق الشهيد أحمد حمدى عن طريق سيارة نقل قادمة من جنوب سيناء.

وعلى الفور تم إخطار القوات ودوريات حرس الحدود المتمركزة بالنفق وبطريق السويس رأس صدر حيث تم تشديد عمليات الرقابة والتفتيش على القوات .

وخلال عمليات التفتيش اشتبهت القوات فى أحد سيارات النقل التى تحمل اسمنت، بوجود مخزن سري حيث تبين أن بداخله لفافات غير معلوم هويتها فتم كسر المخزن وتبين أنه بداخله 20 لفافات كبيرة تحتوي على نبات البانجو المخدر تزن 150 كيلو .

وتم التحفظ على السيارة والسائق والمضبوطات بأحد المناطق الأمنية ، وجاري عرض المتهم على النيابة .