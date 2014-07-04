أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب -
بالصور- رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش -
وفد برلماني من 15 نائبًا يتوجه إلى روسيا في زيارة تستغرق عدة أيام -
لجنة الصناعة بـ"النواب" تقدم مقترحات تعديل قانون الاستثمار غدًا -
السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

حرس الحدود يضبط 150 كيلو بانجو بسيارة بطريق ” السويس ـ رأس سدر”

Google+ Print
حرس الحدود يضبط 150 كيلو بانجو بسيارة بطريق ” السويس ـ رأس سدر” حرس الحدود يضبط 150 كيلو بانجو بسيارة بطريق ” السويس ـ رأس سدر”

صورة أرشيفية

تمكنت قوات حرس الحدود، اليوم الجمعة، من ضبط سيارة نقل بداخلها مخزن سرى لعدد كبير من لفافات نبات البانجو المخدر أثناء قدومها من سيناء، بأحد الكمائن بطريق “السويس ـ رأس سدر ” . 

تلقي مسئولو قوات التأمين المتمركزة بنفق الشهيد أحمد حمدي اليوم معلومة باستعداد تجار مواد مخدرة بمحاولة تهريب مواد مخدرة عبر نفق الشهيد أحمد حمدى عن طريق سيارة نقل قادمة من جنوب سيناء.

وعلى الفور تم إخطار القوات ودوريات حرس الحدود المتمركزة بالنفق وبطريق السويس رأس صدر حيث تم تشديد عمليات الرقابة والتفتيش على القوات .

وخلال عمليات التفتيش اشتبهت القوات فى أحد سيارات النقل التى تحمل اسمنت، بوجود مخزن سري حيث تبين أن بداخله لفافات غير معلوم هويتها فتم كسر المخزن وتبين أنه بداخله 20 لفافات كبيرة تحتوي على نبات البانجو المخدر تزن 150 كيلو .

وتم التحفظ على السيارة والسائق والمضبوطات بأحد المناطق الأمنية ، وجاري عرض المتهم على النيابة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا