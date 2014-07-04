10 مليون جنيه تبرعات مستثمرو السياحة بالغردقة لصيانة 39 مدرسة

قررت جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر برئاسة اللواء علي رضا رئيس الجمعية التبرع بمبلغ 10 مليون جنيه ضمن خطة العمل الإجتماعي للمشاركة في أعمال التنمية والاستجابة لمبادرة السيسيتحيا مصر لدعم الاقتصاد المصري .

وأكد رضا إنه تم الاتفاق على المشاركة في أعمال ترميم وصيانة وتطوير المدارس، لـ39 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية وذلك خلال الاجازة الصيفية بالتنسيق مع هيئة الابنية التعليمية وتشمل اعمال التطوير انارة المدارس بالطاقة الشمسية واعمال الترميم والدهانات للفصول ودورات المياه وتزويد المدارس باجهزة الحاسب الالي .

ومن جانبه، أكد اللواء احمد قريش رئيس مدينة الغردقة ان جمعية الاستثمار تقوم بأعمال تطوير وتجميل ل27 ميدانا بمدينة الغردقة ليتناسب مع وضع المدينة السياحية ويعمل على إظهار الشكل الجمالي والحضاري للمدينة بالاستعانة بعدد من اساتذه كلية الفنون الجميلة بجامعه حلوان .