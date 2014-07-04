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توسعة الحرم المكى لاستيعاب 625 ألف مصلٍ .. و30 ألف رجل أمن لحماية المعتمرين

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توسعة الحرم المكى لاستيعاب 625 ألف مصلٍ .. و30 ألف رجل أمن لحماية المعتمرين توسعة الحرم المكى لاستيعاب 625 ألف مصلٍ .. و30 ألف رجل أمن لحماية المعتمرين

سجلت توسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمسجد الحرام منعطفًا تاريخيًا جديدًا لتتربع على قائمة التوسعات التي شهدها المسجد الحرام من ناحية تسارع الفترة الزمنية للعمل وجودة التصميم العمراني الهندسي، حيث باتت التوسعة جاهزة لاحتضان لأكثر من ستمائة وخمسة وعشرين ألف مصل يتوزعون في أروقتها وبالأدوار الأرضية والأول والأول ميزانين والثاني والثاني ميزانين من مبنى التوسعة والساحات الخارجية الشمالية والغربية والجنوبية والشرقية.

فيما باتت الجهات الأمنية تأخذ مكانها في جنبات التوسعة وكل زوايا الحرم مشكلة طوقًا عسكريًا قوامه ثلاثون ألف رجل أمن يعملون ليل نهار في حماية وترتيب تحركات المعتمرين طيلة الشهر الكريم.

وفي لقاء مع “العربية نت” قال مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج إن “الترتيبات الأمنية لوفود الرحمن بدت جاهزة مكتملة ولله الحمد ورجال الأمن جاهزون لتفيذ الخطط المعدة مسبقًا والمتعلقة بإدارة الحشود وخدمة ضيوف البيت العتيق بما يحقق تطلعات ولاة الأمر.

وأضاف المحرج “كل ما يتعلق بالمسجد الحرام وما تحوطه من مساحات تم تغطيتها تمامًا ومجهزة برجال الأمن وبكاميرات مراقبة، إضافة إلى ذلك تم إدخال توسعة الملك عبدالله في دائرة الرقابة وباتت الآن عامرة بالمعتمرين مستفيدين من أمر خادم الحرمين الشريفين بافتتاح مساحات داخلها للمصلين من الرجال والنساء”.

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