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انفجار عبوة ناسفة بالقرب من تمركز قوات الجيش بمحيط مسجد التوحيد ببورسعيد

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انفجار عبوة ناسفة بالقرب من تمركز قوات الجيش بمحيط مسجد التوحيد ببورسعيد انفجار عبوة ناسفة بالقرب من تمركز قوات الجيش بمحيط مسجد التوحيد ببورسعيد

صورة أرشيفية

انفجرت، صباح اليوم الجمعة، عبوة ناسفة بالقرب من تمركز قوات الجيش التي تقوم بتأمين مدينة بورسعيد في محيط مسجد التوحيد، معقل تمركز جماعة الإخوان الإرهابية والتكفيريين ببورسعيد .

و كان صوت انفجار العبوة الناسفة قد سمع دويه بشكل لافت للنظر مما أثار فزع القاطنون بالقرب من مسجد التوحيد، وانتقلت قوات الأمن و خبراء المفرقعات بمديرية أمن بورسعيد وتم تمشيط صناديق القمامة في محيط المسجد بواسطة الكلاب البوليسية المدربة تحسباً لوجود مفرقعات .

و قال مصدر أمني، أن أحد سيارات الجماعة الإرهابية ببورسعيد تقوم بإزالة الفزع و الرعب بوضع عبوات ناسفة مصنعة يدويا من البارود و الكربون في صناديق القمامة لإرهاب المواطنين وبث الرعب في نفوسهم بعد الحالة المستقرة أمنياً في بورسعيد.

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