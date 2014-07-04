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تايمز: تنظيم القاعدة درب جهاديين أوروبيين على القيام بعمليات انتحارية ضد بلادهم

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تايمز: تنظيم القاعدة درب جهاديين أوروبيين على القيام بعمليات انتحارية ضد بلادهم تايمز: تنظيم القاعدة درب جهاديين أوروبيين على القيام بعمليات انتحارية ضد بلادهم

– إبراهيم حسن العسيرى -

ذكرت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية، أن صانع القنابل الرئيسي في تنظيم القاعدة، درب جهاديين أوروبيين على أن يصبحوا مفجرين انتحاريين ويستهدفون دولهم الأصلية.

وأوضحت الصحيفة فى عددها الصادر صباح اليوم الجمعة، أن أجهزة المخابرات البريطانية، كشفت عن أن خطط إبراهيم حسن طالي العسيري، في تطوير “قنابل الشبح” أثارت القلق ورفعت من الإجراءات الأمنية في المطارات في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيؤثر سلبا على السياح البريطانيين المتجهين لقضاء العطلات في الولايات المتحدة.

وجاء أعلان الطوارىء وزيادة الاجراءات الأمنية في المطارات هذا الأسبوع، بعد الحصول على معلومات بأن العسيري، أعلى خبير متفجرات في تنظيم القاعدة في اليمن، يشرف على برامج تدريب سرية للمقاتلين الاجانب في سوريا.

وتشعر أجهزة الاستخبارات البريطانية بالقلق، بأن بعض الجهاديين البريطانين ال500 الذين يشكلون الجزء الأكبر من المسلحين الأجانب في سوريا قد تم تدريبهم وتلقينهم اساليبا لشن عمليات ارهابية عندما يعودوا الى المملكة المتحدة.

ويعتقد مسؤولو الاستخبارات الغربية، أن العسيري 32 عاما، وهو طالب كيمياء سابق في ، هو المهندس الذي يقف وراء صنع القنابل غير المعدنية المصممة لخداع أجهزة الأمن في المطارات.

ويقف العسيري وراء ما تسمى “بقنبلة الملابس الداخلية”، وهي عبوة ناسفة كيميائية من البلاستيك خبأها أحد الإرهابيين في ملابسه الداخلية عندما سافر من أمستردام إلى ديترويت في ليلة رأس السنة “الكريسماس” عام 2009، الا انه فشل في تفجيرها بشكل صحيح، وتسببت له في بعض الحروق ولم تصب أي شخص آخر غيره.

أ ش أ

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