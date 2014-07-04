تكثيف أمني أمام المنشأت الحيوية بالسويس بالجمعة الأولي برمضان

قال اللواء خليل حرب مدير أمن السويس، أن قوات الأمن قامت صباح اليوم الجمعة بتكثيف تواجدها أمام جميع المنشآت الحيوية بالسويس كأجراء أحترازي فى الجمعة الأولي من شهر رمضان، استعدادا لتظاهرات الإخوان التى تخرج كل جمعة عقب صلاة الظهر بعدد من المناطق بالمحافظة.

وأضاف مدير الامن فى تصريحات صحفية أن هناك تكثيف للقوات المشتركة وتشديد لإجراءات التأمين بمنطقة نفق الشهيد أحمد حمدى ومعدية المجرى الملاحى للقناة وكمية 109 و61 بطريق السويس القاهرة الصحراوى و الكمائن الحدودية بطريق السويس الإسماعيلية والعين السخنة.