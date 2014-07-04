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نيجيريا والبرتغال تتعهدان برفع مستوى التبادل التجاري بينهما

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نيجيريا والبرتغال تتعهدان برفع مستوى التبادل التجاري بينهما نيجيريا والبرتغال تتعهدان برفع مستوى التبادل التجاري بينهما

– أرشيفية -

تعهدت كل من نيجيريا والبرتغال، بدعم التعاون الإقتصادي ورفع مستوي التبادل التجاري بينهما خلال الفترة القادمة.

وذكر بيان لجمعية رجال الأعمال والصداقة النيجيرية البرتغالية، اليوم ان الجانبين تعهدا ايضًا بالعمل علي دعم العلاقات الثقافية والفنية والإجتماعية، من خلال أقامة مشروعات وبرامج مشتركة في هذا المجال.

وأشار الي أن مديرة قسم خدمات الأعمال بالجمعية البرتغالية ماريا هيلين راموس برتغالية، أكدت أن البرتغال تعمل علي إنشاء جمعيات مماثلة في دول أفريقية اخري، لدعم التعاون في مجالات الإستثمار والصحة والصناعات الغذائية وغيرها.

واضافت راموس، ان بلادها تعتبر نيجيريا وجهة جيدة للإستثمار والأعمال، وأنها حثت النيجيرية علي العمل علي دعم أنشطة الجمعية لتحقيق اهدافها المتمثلة في دعم التعاون الإقتصادي بين البلدين.

أ ش أ

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