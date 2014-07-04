وصول السائقين الأتراك المحتجزين من قبل داعش إلى تركيا

وصلت الطائرة الخاصة التابعة للخطوط الجوية التركية، التي أقلت المحتجزين الأتراك، إلى مدينة شانلي أورفا بجنوبي تركيا، قادمة من مدينة أربيل، وكان في استقبالهم أهاليهم وذويهم وسط فرحة غامرة بعودة السائقين، الذي احتجزهم تنظيم داعش لمدة 23 يوما في مدينة الموصل بشمالي العراق.

وذكرت وسائل الإعلام التركية، اليوم الجمعة، أن الفريق الدبلوماسي التركي لدى العراق، لايزال محتجزًا لدى داعش، وهو اختصار تنظيم ما يسمى ب “دولة الإسلام بالعراق والشام”، وذلك بعد احتلال مقر القنصلية التركية في الموصل قبل نحو شهر.

وقالت صحيفة “حرييت”، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، كان قد ترأس مؤتمرا مصغرا حول العراق بمقر رئاسة الوزراء في حضور قائد القوات البرية الجنرال خلوصي آكار، ووزير الخارجية داود أوغلو، لتبادل الآراء ومناقشة التطورات الجارية بالعراق، وخاصة سبل تحرير رهائن البعثة القنصلية التركية العاملة بالموصل.

وكانت محطة إن. تي. في. الإخبارية التركية، قد نقلت اليوم الجمعة، عن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، قوله إن طائرة للخطوط الجوية التركية، ستنقل السائقين المفرج عنهم من أربيل بشمالي العراق إلى العاصمة التركية أنقرة.

وأكد داود أوغلو، استمرار جهود بلاده بمشاركة كافة المؤسسات المعنية، للتوصل لإطلاق سراح 49 موظفا يعملون بالقنصلية التركية في الموصل، معربا عن بالغ شكره وتقديره لجميع المؤسسات التركية التي عملت ليل نهار بالتنسيق مع وزارة الخارجية في هذا الشأن، وعلى رأس هذه المؤسسات جهاز المخابرات التركي.

أ ش أ