أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب -
بالصور- رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش -
وفد برلماني من 15 نائبًا يتوجه إلى روسيا في زيارة تستغرق عدة أيام -
لجنة الصناعة بـ"النواب" تقدم مقترحات تعديل قانون الاستثمار غدًا -
السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط أقراص مخدرة بالمطار قبل تهريبها

Google+ Print
ضبط أقراص مخدرة بالمطار قبل تهريبها ضبط أقراص مخدرة بالمطار قبل تهريبها

ضبط أقراص مخدرة قبل تهريبها

احبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، محاولتي تهريب أقراص مخدر بصالتي السفر والوصول مع راكبين مصريين .

وذكرت مصادر أمنية بالمطار أن إدارة التامين تمكنت من ضبط ٢٨ شريط تامول، و ٢١٢ شريط تامول بحوزة راكبة مصرية، أثناء إنهاء اجراءات سفرها علي الطائرة المتجهة الي الرياض، و اضافت المصادر أنه وصل علي الطائرة المصرية القادمة من باريس راكب مصري بحوزته 2500 قرص مخدر، وتمكنت السلطات الجمركية من ضبطه أثناء إنهاء اجراءات وصوله ، وأمر اللواء علاء الدين علي مدير أمن المطار، باتخاذ الاجراءات القانونية معهما واحالتهما إلي النيابة لحيازتهم أقراص مخدرة .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً