ضبط أقراص مخدرة بالمطار قبل تهريبها

احبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، محاولتي تهريب أقراص مخدر بصالتي السفر والوصول مع راكبين مصريين .

وذكرت مصادر أمنية بالمطار أن إدارة التامين تمكنت من ضبط ٢٨ شريط تامول، و ٢١٢ شريط تامول بحوزة راكبة مصرية، أثناء إنهاء اجراءات سفرها علي الطائرة السعودية المتجهة الي الرياض، و اضافت المصادر أنه وصل علي الطائرة المصرية القادمة من باريس راكب مصري بحوزته 2500 قرص مخدر، وتمكنت السلطات الجمركية من ضبطه أثناء إنهاء اجراءات وصوله ، وأمر اللواء علاء الدين علي مدير أمن المطار، باتخاذ الاجراءات القانونية معهما واحالتهما إلي النيابة لحيازتهم أقراص مخدرة .