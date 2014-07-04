رئيس وزراء بريطانيا السابق يطالب بإرسال قوات إلى نيجيريا

طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون، الجمعة، حكومة بلاده بإرسال قوات خاصة إلى نيجيريا لمساعدتها في إنقاذ أكثر من 200 فتاة تم اختطافهن من داخل مدرسة ببلدة «شيبوك» بولاية «بورنو» شمال شرق نيجيريا، منتصف أبريل الماضي.

وذكرت صحفية «بونش» النيجيرية أن مطالبة «براون»، الذي يعمل مبعوث للأمم المتحدة للتعليم، جاءت خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني، مشيرة إلى أن «بروان» أكد أن الفتيات يتم احتجازهن في غابة على الحدود، وأن الخاطفين ربما يكونوا قد نقلوا بعضهن إلى النيجر والكاميرون وتشاد.

يشار إلى أن مسلحين من جماعة بوكو حرام المتشددة اختطفوا نحو 300 فتاه من داخل المدرسة، وتمكن العشرات من الفتيات من الفرار لكن الخاطفين مازال لديهم نحو 220 فتاه.

وظهر زعيم «بوكو حرام» أبوبكر شيكاو في شريط فيديو منذ أسابيع ليعلن مسئولية الجماعة عن اختطاف الفتيات، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة وأولياء الأمور الذين اتهموا السلطات بالتقاعس عن إنقاذ الفتيات.

وطالب «شيكاو» في الشريط بإطلاق سراح أعضاء الجماعة من السجون النيجيرية مقابل الإفراج عن الفتيات.