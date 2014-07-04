أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب -
بالصور- رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش -
وفد برلماني من 15 نائبًا يتوجه إلى روسيا في زيارة تستغرق عدة أيام -
لجنة الصناعة بـ"النواب" تقدم مقترحات تعديل قانون الاستثمار غدًا -
السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

4 قتلى و7 جرحى في غارات سورية على بلدة لبنانية

Google+ Print

قالت مصادر أمنية لبنانية، الجمعة، إن 4أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 7آخرون في غارات

جوية شنتها القوات السورية الحكومية، خلال الليل على الجبال والوديان الواقعة قرب بلدة «عرسال» اللبنانية، ويمثل الهجوم أحدث حالة لامتداد العنف عبر الحدود بين البلدين.

ووقعت 5 غارات جوية قرب «عرسال»، وهي منطقة متعاطفة مع المقاتلين السنة الذين يحاولون الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد الذي ينتمي للأقلية العلوية الشيعية.

وتقع أعمال عنف بصورة منتظمة في المناطق المحيطة بـ«عرسال». وفي يناير الماضي، قتلت صواريخ أطلقت من سوريا 7 على الأقل وأصابت 15 في البلدة.

ويكافح لبنان الذي مزقته حرب أهلية بين 1975 و1990 لينأى بنفسه عن الصراع السوري الدائر منذ أكثر من 3 سنوات والذي أذكى التوترات الطائفية في أنحاء المنطقة.

وأثار الصراع السوري انقسامات طائفية داخل لبنان الذي شهد سلسلة من تفجيرات السيارات الملغومة في الأسابيع الماضية ضرب بعضها العاصمة بيروت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية