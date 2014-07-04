4 قتلى و7 جرحى في غارات سورية على بلدة لبنانية

قالت مصادر أمنية لبنانية، الجمعة، إن 4أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 7آخرون في غارات

جوية شنتها القوات السورية الحكومية، خلال الليل على الجبال والوديان الواقعة قرب بلدة «عرسال» اللبنانية، ويمثل الهجوم أحدث حالة لامتداد العنف عبر الحدود بين البلدين.

ووقعت 5 غارات جوية قرب «عرسال»، وهي منطقة متعاطفة مع المقاتلين السنة الذين يحاولون الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد الذي ينتمي للأقلية العلوية الشيعية.

وتقع أعمال عنف بصورة منتظمة في المناطق المحيطة بـ«عرسال». وفي يناير الماضي، قتلت صواريخ أطلقت من سوريا 7 على الأقل وأصابت 15 في البلدة.

ويكافح لبنان الذي مزقته حرب أهلية بين 1975 و1990 لينأى بنفسه عن الصراع السوري الدائر منذ أكثر من 3 سنوات والذي أذكى التوترات الطائفية في أنحاء المنطقة.

وأثار الصراع السوري انقسامات طائفية داخل لبنان الذي شهد سلسلة من تفجيرات السيارات الملغومة في الأسابيع الماضية ضرب بعضها العاصمة بيروت.