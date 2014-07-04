إصابات واعتقالات في استمرار المواجهات العنيفة بمدينة القدس المحتلة

شهدت أحياء مدينة القدس المحتلة والمناطق المحيطة بها، فجر الجمعة، استمرار للمواجهات العنيفة، التي بدأت منذ خطف وقتل الفتي الفلسطينى محمد أبو خضير، ١٦ عاماً، من مخيم شعفاط على أيدي مستوطنين قبل يومين، حيث أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن ٥٠ مواطناً واعتقال العشرات.

وقد عمت المواجهات العنيفة مناطق شعفاط والعيسوية وسلوان وحي الصوانة وطور وسور باهر وجبل المكبر وبيت حنينا.

>كما أصيب ١١ شاباً بمنطقة الرام ومخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة، بالرصاص المطاطي والحي، فضلاً عن حالات اختناق إثر مواجهات عنيفة اندلعت بين الشباب وقوات الاحتلال الإسرائيلية، بعد أن خرج العشرات باتجاه حاجز قلنديا، تنديداً بقتل المستوطنين للفتى أبوخضير والتمثيل بجثته، واحتجاجاً على إطلاق مستوطنين النار على شاب على مدخل بلدة الرام.

>وقد هاجم عشرات الشبان الجنود المتمركزين على حاجز قلنديا بالحجارة والزجاجات الفارغة، بينما رد الجنود بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، والقنابل المضيئة، والرصاص المطاطي والحي، ما تسبب بحدوث حالات اختناق متفاوتة بين صفوف المواطنين.

>ومن المتوقع أن تستمر حالة التوتر والغضب التي تشهدها مدينة القدس والمناطق المحيطة بها خاصة عقب استلام جثمان الشهيد الفتى ابو خضير وتشيع جثمانه عقب صلاة الجمعة.

>ومن ناحية أخرى، أحبط أهالي بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة محاولة مستوطنين يهود اختطاف الطفل محمد على الكسواني، ١١ عاماً، من أمام منزله في البلدة الليلة الماضية إلا أن تجمع المواطنين قد حال دون نجاح عملية الخطف.