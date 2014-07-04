الأمم المتحدة تنتقد إعادة أستراليا طالبين لحق اللجوء لسريلانكا

عبرت الأمم المتحدة عن«قلقها العميق» من تسليم أستراليا لطالبي حق اللجوء السياسي وسط تقارير عن تسليم العشرات من السريلانكيين إلى بلادهم بعد عملية تقييم سريعة من جانب السلطات الأسترالية لطلبات اللجوء.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن قوات حرس الحدود الأسترالي اعترضت زورقين يحملان أكثر من 200 من طالبي حق اللجوء من «التاميل» في المحيط الهندي في الأيام القليلة الماضية وجرى تسليمهم أو سيتم تسليمهم إلى البحرية السريلانكية. وأثار احتمال تسليم اللاجئين «التاميل» في عرض البحر وإعادتهم إلى سريلانكا انتقادات لسياسات الهجرة الصارمة في أستراليا.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه ليس لديها أي تأكيد رسمي للأمر وأضافت أنها تتابع "بقلق بالغ التقارير الأخيرة في وسائل الإعلام ومن مجموعات التاميل" عن تقييم طلبات اللجوء واعتراض زوارق تقل اللاجئين في عرض البحر.

وتواجه سريلانكا ضغوطا شديدة من جماعات حقوقية والغرب بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان خلال المرحلة الأخيرة من الحرب ضد الانفصاليين «التاميل» التي انتهت في 2009.

وتزعم أن كثيرا من طالبي اللجوء السياسي مهاجرون يسعون للعمل لكن جماعات حقوقية تقول إن «التاميل» يطلبون اللجوء السياسي لتجنب التعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف على يد الجيش.

ولم تؤكد الحكومة الأسترالية أي تفاصيل للحادث وترفض التعليق على ما اسمته بمسائل إجرائية تتعلق ببرنامجها «عمليات الحدود السيادية».