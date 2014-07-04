براون يطالب بإرسال قوات بريطانية إلي نيجيريا لإنقاذ الفتيات المختطفات

طالب رئيس وزراء بريطانيا السابق جوردون براون، حكومة بلاده بإرسال قوات خاصة إلي نيجيريا، لمساعدتها في إنقاذ أكثر من 200 فتاة تم اختطافهن من داخل مدرسة ببلدة “شيبوك” بولاية “بورنو” شمال شرق نيجيريا منتصف أبريل الماضي.

وذكرت صحفية “بونش” النيجيرية اليوم الجمعة، أن مطالبة براون، الذي يعمل مبعوث للأمم المتحدة للتعليم، جاءت خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني، مشيرة الي أن بروان أكد أن الفتيات يتم احتجازهن في غابة علي الحدود، وأن الخاطفين ربما يكونوا قد نقلوا بعضهن الي النيجر والكاميرون وتشاد.

يشار الي أن مسلحين من جماعة بوكو حرام المتشددة اختطفوا نحو 300 فتاه من داخل المدرسة ، وتمكن العشرات من الفتيات من الفرار لكن الخاطفين مازال لديهم نحو 220 فتاة.

وظهر زعيم بوكو حرام أبو بكر شيكاو، في شريط فيديو منذ أسابيع ليعلن مسئولية الجماعة عن اختطاف الفتيات، الأمر الذي اثار حفيظة الحكومة وأولياء الأمور الذين اتهموا السلطات بالتقاعس عن انقاذ الفتيات.

وطالب شيكاو في الشريط بإطلاق سراح أعضاء الجماعة من السجون النيجيرية مقابل الإفراج عن الفتيات.

أ ش أ