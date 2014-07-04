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القبض على 2 من قيادات الإخوان لاتهامهم بحرق مركز شرطة حوش عيسى‎

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القبض على 2 من قيادات الإخوان لاتهامهم بحرق مركز شرطة حوش عيسى‎ القبض على 2 من قيادات الإخوان لاتهامهم بحرق مركز شرطة حوش عيسى‎

ضبط

تمكنت قوات الشرطة بالبحيرة من إلقاء القبض على 2 من قيادات جماعة الإخوان بمدينة حوش عيسى، مطلوبان للنيابة العامة لإتهامهما بالمشاركة فى حرق مركز حوش عيسى .

كانت حملة أمنية أشرف عليها اللواء محمد طاحون، مدير أمن البحيرة، وقادها العميد محمد خريصة رئيس إدارة البحث الجنائى،قد تمكنت من إلقاء القبض على كلا من (أحمد.ح.ع-32 عاما)و(ابراهيم.م.ع)القياديان بجماعة الإخوان بمركز حوش عيسى،المطلوبان من النيابة العامة بتهمة المشاركة فى حرق مركز شرطة حوش عيسى و الإعتداء على ضباط و افراد الشرطة،أثناء الأحداث التى شهدتها المدينة إعتراضا على قيام الشرطة،بفض ميدانى رابعة و النهضة.

تم التحفظ على المتهمان و إبلاغ النيابة العامة للتحقيق.

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