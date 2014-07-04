«شرطة الكهرباء» تضبط 124 ألفًا و545 قضية سرقة تيار خلال يونيو الماضى

شن ضباط الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات أمنية موسعة لضبط كافة المخالفات فى مجال عمل الإدارة خلال شهر يونيو الماضى .

أسفرت جهود الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ففى مجال قضايا البحث، تم ضبط 108 قضية، منها 5 قضايا سرقة مهمات كهرباء، و 2 قضية نصب ، وتزوير ، و 5 قضية إضرار بالمال العام ، و96 قضية إتلاف مهمات الكهرباء .

فى مجال كبار المشتركين، تم ضبط 500 قضية سرقة تيار كهربائى لكبار المشتركين، وفى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية، تم ضبط 124545 قضية سرقة تيار كهربائى، و500 مخالفة شروط التعاقد.

فى مجال التحصيل تم تحصيل 106877غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى ، وتحصيل 637 مخالفة شروط التعاقد، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 12211 جنحة حبس، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده .