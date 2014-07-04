«البنتاجون» تمنع استخدام طائرات «إف-35» بعد حريق شب بإحداها

قال الجيش الأمريكي إنه منع كامل أسطول الطائرات المقاتلة من طراز «إف-35»من إنتاج شركة «لوكهيد مارتن» لصناعات الدفاع من الطيران لحين الإنتهاء من فحوص إضافية على محركات الطائرات.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» ومركز الإشراف على برنامج المقاتلة «إف-35» في بيان إن كلا من المركز والقوات الجوية والبحرية الأمريكية أصدروا تعليمات، في وقت متأخر من الخميس، بتعليق جميع رحلات هذه الطائرات بعد أن شب حريق مفاجئ، في 23 يونيو الماضي على متن إحداها في قاعدة إجلين للقوات الجوية في ولاية فلوريدا.

>وقال «البنتاجون» إن المسؤولين الأمريكيين ومسؤولي الصناعات الدفاعية لم يتمكنوا من تحديد سبب الحريق الذي شب بينما كان الطيار يستعد للإقلاع. ولم يصب الطيار بأذى جراء الحريق.

>وأشار «البنتاجون» إلى أن الاستعدادات لا تزال جارية لمشاركة المقاتلات في عرضين جويين في بريطانيا في وقت لاحق من هذا الشهر لكن القرار النهائي في هذا الشأن سيتخذ أول الأسبوع المقبل.

>وقال بيان موجز لوزارة الدفاع الأمريكية «أمرنا بإجراء مزيد من الفحوص على محركات طائرات إف-35 وستعتمد عودتها إلى الطيران على نتائج هذه الفحوص وتحليل البيانات الهندسية.»

>وقال مسؤول مطلع على الوضع إنه من السابق لأوانه تأكيد أو استبعاد وجود أي مشكلة تتعلق بالجودة أو عيوب في التصنيع.