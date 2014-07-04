أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب -
بالصور- رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش -
وفد برلماني من 15 نائبًا يتوجه إلى روسيا في زيارة تستغرق عدة أيام -
لجنة الصناعة بـ"النواب" تقدم مقترحات تعديل قانون الاستثمار غدًا -
السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«البنتاجون» تمنع استخدام طائرات «إف-35» بعد حريق شب بإحداها

Google+ Print

قال الجيش الأمريكي إنه منع كامل أسطول الطائرات المقاتلة من طراز «إف-35»من إنتاج شركة «لوكهيد مارتن» لصناعات الدفاع من الطيران لحين الإنتهاء من فحوص إضافية على محركات الطائرات.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» ومركز الإشراف على برنامج المقاتلة «إف-35» في بيان إن كلا من المركز والقوات الجوية والبحرية الأمريكية أصدروا تعليمات، في وقت متأخر من الخميس، بتعليق جميع رحلات هذه الطائرات بعد أن شب حريق مفاجئ، في 23 يونيو الماضي على متن إحداها في قاعدة إجلين للقوات الجوية في ولاية فلوريدا.
>وقال «البنتاجون» إن المسؤولين الأمريكيين ومسؤولي الصناعات الدفاعية لم يتمكنوا من تحديد سبب الحريق الذي شب بينما كان الطيار يستعد للإقلاع. ولم يصب الطيار بأذى جراء الحريق.
>وأشار «البنتاجون» إلى أن الاستعدادات لا تزال جارية لمشاركة المقاتلات في عرضين جويين في بريطانيا في وقت لاحق من هذا الشهر لكن القرار النهائي في هذا الشأن سيتخذ أول الأسبوع المقبل.
>وقال بيان موجز لوزارة الدفاع الأمريكية «أمرنا بإجراء مزيد من الفحوص على محركات طائرات إف-35 وستعتمد عودتها إلى الطيران على نتائج هذه الفحوص وتحليل البيانات الهندسية.»
>وقال مسؤول مطلع على الوضع إنه من السابق لأوانه تأكيد أو استبعاد وجود أي مشكلة تتعلق بالجودة أو عيوب في التصنيع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية