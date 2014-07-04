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شرطة التموين تضبط 45 ألف لتر بنزين وسولار وتحرر 9 قضايا

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شرطة التموين تضبط 45 ألف لتر بنزين وسولار وتحرر 9 قضايا شرطة التموين تضبط 45 ألف لتر بنزين وسولار وتحرر 9 قضايا

أرشيفية

تمكنت شرطة من ضبط 9 قضايا مواد بترولية بمضبوطات 45 ألف و187 لتر بنزين وسولار، منها ما تم ضبطه قبل بيعه بالسوق السوداء، وكميات تم التصرف فيها والاامتناع عن بيعها، خلال يوم 2 يوليو الجاري وتنجح في ضبط 354  قضية تموينية أخرى.

وشنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن عدة حملات تفتيشية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات التموينية، وذلك خلال يوم 2 يوليو الجاري، حيث أسفرت جهود تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية: “ضبط 9 قضايا مواد بترولية بمضبوطات 45187 لتر بنزين سولار، منها ما تم ضبطه قبل بيعه بالسوق السوداء، وكميات تم التصرف فيها والامتناع عن بيعها، وضبط 4 قضايا إسطوانات بوتاجاز، وضبط 7 قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات 1 طن، وضبط 118 قضية مخالفات مخابز، ضبط 4 قضايا في مجال الإتجار الغير مشروع بالسلع التموينية المدعمة بمضبوطات وزنت 4,690  طن زيت، وسكر تموينى مدعم، ضبط 23 قضية غش غذائي وغير غذائي، ضبط 17 قضية في مجال مخالفات اللحوم والطيور، ضبط قضية في مجال الإضرار بالثروة الزراعية والحيوانية بمضبوطات بلغت 880 كيلو جرام أعلاف، ضبط 147 قضية في مجال، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، ضبط 7 قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر، وضبط 9 قضايا في مجال الألعاب النارية بمضبوطات بلغت 11195 وحدة ألعاب نارية.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده .

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أونا

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