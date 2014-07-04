أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب -
بالصور- رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش -
وفد برلماني من 15 نائبًا يتوجه إلى روسيا في زيارة تستغرق عدة أيام -
لجنة الصناعة بـ"النواب" تقدم مقترحات تعديل قانون الاستثمار غدًا -
السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

شرطة الكهرباء تقوم بحملة أمنية وتضبط 108 قضية مختلفة

Google+ Print
شرطة الكهرباء تقوم بحملة أمنية وتضبط 108 قضية مختلفة شرطة الكهرباء تقوم بحملة أمنية وتضبط 108 قضية مختلفة

ارشيفية

قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بحملة أمنية مكبرة لضبط كافة المخالفات في مجال عمل الإدارة أسفرت جهودها خلال شهر يونيو الماضي عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها الآتي: “في مجال قضايا البحث، تم ضبط عدد 108 قضية على النحو التالي، عدد 5 قضايا سرقة مهمات كهرباء، وعدد 2 قضية نصب، وتزوير، وعدد 5 قضية إضرار بالمال العام، وعدد 96 قضية إتلاف مهمات الكهرباء، أما في مجال كبار المشتركين، تم ضبط عدد 500 قضية سرقة تيار كهربائي لكبار المشتركين، وفي مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية، تم ضبط عدد 124545 قضية سرقة تيار كهربائي، وعدد 500 مخالفة شروط التعاقد، وفي مجال التحصيل، تم تحصيل عدد 106877 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائي، وتحصيل عدد 637 مخالفة شروط التعاقد، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ عدد 12211 جنحة حبس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا