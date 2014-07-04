شرطة الكهرباء تقوم بحملة أمنية وتضبط 108 قضية مختلفة

قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بحملة أمنية مكبرة لضبط كافة المخالفات في مجال عمل الإدارة أسفرت جهودها خلال شهر يونيو الماضي عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها الآتي: “في مجال قضايا البحث، تم ضبط عدد 108 قضية على النحو التالي، عدد 5 قضايا سرقة مهمات كهرباء، وعدد 2 قضية نصب، وتزوير، وعدد 5 قضية إضرار بالمال العام، وعدد 96 قضية إتلاف مهمات الكهرباء، أما في مجال كبار المشتركين، تم ضبط عدد 500 قضية سرقة تيار كهربائي لكبار المشتركين، وفي مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية، تم ضبط عدد 124545 قضية سرقة تيار كهربائي، وعدد 500 مخالفة شروط التعاقد، وفي مجال التحصيل، تم تحصيل عدد 106877 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائي، وتحصيل عدد 637 مخالفة شروط التعاقد، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ عدد 12211 جنحة حبس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.