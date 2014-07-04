شرطة النقل و المواصلات تضبط تشكيل عصابي و9 قضايا متنوعة بمحطات القطارات والمترو

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بحملة أمنية مكبرة لضبط كافة المخالفات في مجال عمل الإدارة وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام، بمحطات ومرافق السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، حيث أسفرت جهودها خلال يوم 2 يوليو الجاري عن ضبط تشكيل عصابي ضم متهمين تخصصا في ارتكاب جرائم السرقات العامة، وفي مجال ضبط القضايا الفردية، تم ضبط 9 قضايا متنوعة، في مجال ضبط قضايا الإتجار في الألعاب النارية، تم ضبط 2 قضية ضبط خلالها 2100 صاروخ ألعاب نارية، في مجال ضبط الأسلحة البيضاء، تم ضبط 2 قطعة سلاح أبيض، في مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 4 قضايا ما بين إتجار وتعاطي، في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 6 حكم جنح حبس، في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، تم تحرير 1461 مخالفة متنوعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، وجارى استمرار توجيه الحملات.