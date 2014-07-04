الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة والشوائب العالقة صباحًا على بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على السواحل الشمالية غربا وعلى البحر المتوسط وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 36 درجة مئوية والصغرى 24 درجة، وفى الإسكندرية تبلغ العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 24 درجة، وفى أسوان تصل العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 30 درجة.