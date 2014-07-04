أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب -
بالصور- رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش -
وفد برلماني من 15 نائبًا يتوجه إلى روسيا في زيارة تستغرق عدة أيام -
لجنة الصناعة بـ"النواب" تقدم مقترحات تعديل قانون الاستثمار غدًا -
السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة

Google+ Print
الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة

الطقس

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة والشوائب العالقة صباحًا على بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على السواحل الشمالية غربا وعلى البحر المتوسط وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 36 درجة مئوية والصغرى 24 درجة، وفى الإسكندرية تبلغ العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 24 درجة، وفى أسوان تصل العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 30 درجة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا