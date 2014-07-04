أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب -
بالصور- رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش -
وفد برلماني من 15 نائبًا يتوجه إلى روسيا في زيارة تستغرق عدة أيام -
لجنة الصناعة بـ"النواب" تقدم مقترحات تعديل قانون الاستثمار غدًا -
السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

فيديو.. خبير أمني: «البنا» قتل شخص بعلبة شيكولاته «مفخخة»

  • مصر
  • 36
Google+ Print

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، قتل أحد الأشخاص لأنه طالبه بالكشف عن الأموال التي جمعوها لصالح فلسطين، وأرسل إليه علبة شيكولاته فيها متفجرات ومفرقعات.

وأضاف «المقرحي»، في حوار مع برنامج «ملفات» على قناة «الفراعين»، مع الإعلامية سوزان شرارة: «لو فشل 3 يوليو كانت هتحصل مجازر ومذابح بين الجماعة الإرهابية وقوات الجيش»

ووصف جماعة الإخوان المسلمين بـ«فلول نظام مبارك»، فيما وصف حسن البنا بـ«صاحب الفكر والدم»، مضيفا: «حسن البنا هو اللي عمل التنظيم الخاص للجماعة وقتلوا سيد فايز، أحد السبعة اللي أسسوا جماعة الإخوان، وبعتلوله شيكولاته فيها متفجرات، بعدما سأل البنا عن الأموال التي جمعوها لفلسطين».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو| الإسكان عن مثلث ماسبيرو: ماينفعش قلب العاصمة يكون بالشكل ده

فيديو| الإسكان عن مثلث ماسبيرو: ماينفعش قلب العاصمة يكون بالشكل ده

فيديو| أبو الغيط: لسنا في حاجة لدعم خارجي في محاربة الإرهاب

فيديو| أبو الغيط: لسنا في حاجة لدعم خارجي في محاربة الإرهاب

فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب

فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب

فيديو.. غادة والي: نساعد مرضى «التوحد» لإلحاقهم بسوق العمل

فيديو.. غادة والي: نساعد مرضى «التوحد» لإلحاقهم بسوق العمل