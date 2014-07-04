فيديو.. خبير أمني: «البنا» قتل شخص بعلبة شيكولاته «مفخخة»

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، قتل أحد الأشخاص لأنه طالبه بالكشف عن الأموال التي جمعوها لصالح فلسطين، وأرسل إليه علبة شيكولاته فيها متفجرات ومفرقعات.

وأضاف «المقرحي»، في حوار مع برنامج «ملفات» على قناة «الفراعين»، مع الإعلامية سوزان شرارة: «لو فشل 3 يوليو كانت هتحصل مجازر ومذابح بين الجماعة الإرهابية وقوات الجيش»

ووصف جماعة الإخوان المسلمين بـ«فلول نظام مبارك»، فيما وصف حسن البنا بـ«صاحب الفكر والدم»، مضيفا: «حسن البنا هو اللي عمل التنظيم الخاص للجماعة وقتلوا سيد فايز، أحد السبعة اللي أسسوا جماعة الإخوان، وبعتلوله شيكولاته فيها متفجرات، بعدما سأل البنا عن الأموال التي جمعوها لفلسطين».