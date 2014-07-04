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افتتاح وحدة للضمان الاجتماعي بمحافظة الخفجي

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افتتاح وحدة للضمان الاجتماعي بمحافظة الخفجي افتتاح وحدة للضمان الاجتماعي بمحافظة الخفجي
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د.يوسف العثيمين

الرياض - صالح الحميدي

    اعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي افتتاح وحدة للخدمات الضمانية في محافظة الخفجي وقد نقلت كافة الحالات التي تخص محافظة الخفجي من المكتب الرئيسي بالمنطقة الشرقية مع حالات المكتب النسوي بالدمام لتلك الوحدة الضمانية. وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية خالد بن دخيل الله الثبيتي أنه تم افتتاح تلك الوحدة والعمل جار لخدمة المستفيدين منها بناء على توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين وبإشراف مباشر وميداني من وكيل الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي الأستاذ محمد العقلا لخدمة وراحة المستفيدين والمستفيدات في تلك المحافظة. وأشار الثبيتي إلى أن افتتاح الوحدة يأتي امتداداً لوحدات ضمانية قامت الوزارة بافتتاحها في عدد من المحافظات حيث ثبت نجاح مثل تلك الوحدات لخدمة مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي وجاء بالتنسيق مع إمارات المناطق حيث تقوم الإمارة بتوفير مقر الوحدة الضمانية في المحافظة أو المركز وتتولى الوزارة تأمين احتياجاتها وتشغيلها من أثاث مكتبي وخلافة وتكليف عدد من الموظفين والمستخدمين من مكاتب الضمان الاجتماعي المجاورة لخدمة المستفيدين في مقر إقامتهم تحقيقاً لرسالة الضمان "نصل للمستفيد بدلاً من أن يصل إلينا".

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