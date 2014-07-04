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عبد الحليم قنديل: تظاهرات «الإخوان» في ذكر عزل مرسي «محاولات يائسة»

  • مصر
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قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إنه «مازال أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يكذبون كما يتنفسون، مشيرًا إلى أن «تظاهرات الجماعة الإرهابية في ذكرى عزل محمد مرسي هي محاولات يائسة منهم للبقاء على الساحة الإعلامية، وأن يثبتوا للعالم الخارجي أنهم مازالوا موجودين».

وأضاف «قنديل»، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج «الحدث المصري» المذاع عبر شاشة «الحدث» مساء الخميس، أنه «بعد الانتهاء من عام كامل من إعلان خريطة الطريق تحققت انجازات جيدة وإخفاقات خلال تلك الفترة سببها تخلف المجتمع السياسي».

وأشار «قنديل» إلى أن «3 يوليو سيظل من الأيام الخالدة في تاريخ الحديث لما شهده من تلاحم الشعب مع قواته المسلحة لحماية مقدرات الوطن، من مؤامرات دولية، كانت تحاك ضده بمعاونة جماعة الإخوان التي كانت تدير مقاليد الحكم.»

وتابع، أن «المظاهرات المزعومة لجماعة الإخوان الإرهابية في ذكرى عزل رئيسهم، لن تقدم ولن تؤخر»، لافتا إلى أنه لن يكون لها أي آثار على خارطة الطريق.

وأوضح، أنه «كلما قلت قدرة الإخوان على الحشد كلما زاد استخدامهم للعنف والإرهاب»، مشددًا على أنه «يجب على المسؤولين الضرب بيد من حديد مع تلك العمليات الإرهابية والتظاهرات غير السلمية التي يقوم بها أنصار وأعضاء الجماعة الإرهابية، وكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات البلاد واستقرارها».

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