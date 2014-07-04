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قصة خرافية شهيرة ترويها Van Cleef&Arpels

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قصة خرافية شهيرة ترويها Van Cleef&Arpels قصة خرافية شهيرة ترويها Van Cleef&Arpels

الثلاثاء 01-07-2014 12:20

مجموعة المجوهرات الراقية الجديدة من "فان كليف أند أربلز" Van Cleef&Arpels مفعمة بالسحر إلى أبعد الحدود، وقد استلهمت من القصة الخرافية الشهيرة "بو دان" Peau d’Ane، في تكريمها لحكاية هذه الأميرة الشابة، حيث تستعيد الدار عدد من الأشياء المحببة لها: من الشخصيات الأنثوية المولودة في الأربعينيات من القرن الماضي، إلى الطبيعة المتألقة سحراً، ومنها إلى رفة تخريمات الأزياء الراقية، وصولاً إلى لغة الرومانسية الصارخة. وتستكمل هذه الاجواء ذات الأناقة الرفيعة المستوحاة من القصص الخرافية بسحر الأحجار الكريمة ذات الطابع الخاص "بيير دو كاراكتير" Peirres de Caractere في أطقم استثنائية، وتدرجات دقيقة وفريدة من الألوان وقصّات الأحجار الآسرة الفاتنة.
مجموعة رائعة من Van Cleef&Arples تبدأ بالدهشة والذهول وتنتهي بالعشق والغرام. مارأيك بها؟

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سيدتي