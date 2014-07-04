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عبد الحليم: المستبعدون من الزمالك سيشاركون في إفريقيا

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عبد الحليم: المستبعدون من الزمالك سيشاركون في إفريقيا عبد الحليم: المستبعدون من الزمالك سيشاركون في إفريقيا

أكد عبد الحليم علي المتحدث الرسمي بإسم الجهاز الفني للزمالك على أن اللاعبين المستبعدين من المشاركة في كأس سيشاركون في دوري أبطال إفريقيا.

واستبعد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك السباعي محمود عبد الرحيم "جنش"، محمود فتح الله، أحمد سمير، نور السيد، إسلام عوض، محمد إبراهيم وأحمد جعفر.

وقال عبد الحليم لـFilGoal.com بعد تعيينه متحدثا رسميا: "اللاعبون المستبعدون سيشاركون في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي".

وأضاف "الأسماء السبعة سيشاركوا في مباريات الزمالك بدوري أبطال إفريقيا.. وكما أعلنا كأس مصر سيكون للناشئين مدعما ببعض الأسماء الكبيرة والخبرة".

وخرج الزمالك من المنافسة على لقب الدوري الممتاز، بينما مازال ينافس على كأس مصر ويلتقي بحرس الحدود في ربع النهائي يوم 10 يوليو الجاري.

تأتي الخطوة التي اتخذها الزمالك في ظل قيد اللاعبين إفريقيا، ويتبقى أربعة أسماء فقط شاغرة يمكن إضافتها عند فتح القيد الإفريقي من الصفقات الجديدة.

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