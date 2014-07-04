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(داعش) تسيطر على مساحة من سورية تبلغ خمسة أمثال مساحة لبنان

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(داعش) تسيطر على مساحة من سورية تبلغ خمسة أمثال مساحة لبنان (داعش) تسيطر على مساحة من سورية تبلغ خمسة أمثال مساحة لبنان

    قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلين من جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة انسحبوا من بلدتين في شرق سورية امس وتركوا معظم محافظة دير الزور الحدودية تحت سيطرة قوات تنظيم الدولة الإسلامية الآخذة في التقدم. وقال المرصد إن جبهة النصرة انسحبت من الميادين وشهيل معقل الجماعة بالمنطقة في حين تعهد مقاتلو العشائر المحلية بالولاء للدولة الإسلامية التي اجتاحت أيضا محافظات سنية في العراق. وأضاف المرصد أن تنظيم الدولة الإسلامية الذي كان يسمى في السابق الدولة الإسلامية في العراق والشام يسيطر حاليا على مساحة من سورية تبلغ خمسة أمثال مساحة لبنان.

وأوضح المرصد أن قليلا من قرى محافظة دير الزور خارج سيطرة الدولة الإسلامية وأن عاصمة المحافظة والمطار فقط تخضعان لسيطرة قوات الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع استولت الدولة الإسلامية على بلدة البوكمال من جبهة النصرة على الحدود العراقية لتؤمن بذلك جانبي الحدود.

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