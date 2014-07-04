ظريف يحث مجموعة 5+1 على الاتفاق مع طهران حول برنامجها النووي

حث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مجموعة 5+1 على اغتنام الفرصة المتبقية حتى 20 تموز الجاري موعد انتهاء مهلة الستة اشهر على الاتفاق النووي الموقت الموقع في نوفمبر الماضي بشان البرنامج النووي الايراني.

وقال ظريف في تصريحات بمناسبة بدء الجولة السادسة من المحادثات النووية في العاصمة النمساوية فيينا، ان مهلة ثلاثة اسابيع يمكن اغتنامها للتوصل الى اتفاق شامل حول البرنامج النووي الايراني وانهاء الازمة غير الضرورية التي ابعدتنا عن الاهتمام بالتحديات المشتركة ومنها الاحداث المؤلمة الاخيرة في العراق.

وكانت المحادثات النووية بين ممثلي ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بالاضافة الى المانيا) قد استؤنفت امس الأول في فيينا كما عقدت اجتماعات ثنائية بين ايران واعضاء المجموعة منها الولايات المتحدة.

ولدى الجانبان الايراني ومجموعة 5+1 فرصة حتى العشرين من تموز الجاري للاتفاق على البرنامج النووي ومواصلة صياغة النص النهائي للاتفاق الذي بدأ في الجولة الخامسة من المحادثات ..