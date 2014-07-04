الحكم على 24 متهماً بالسجن من 4 أشهر إلى 5 سنوات.. وبراءة 12 آخرين

برأت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة 12 متهماً وإدانة 24 متهماً من أصل 43 متهماً اتهموا بقيامهم باعمال فوضى داخل السجون، حيث جاءت إدانة المتهمين ال24 بتهم مختلفة منها قيامهم بأعمال شغب وفوضى داخل السجن وإتلاف الممتلكات العامة وتعطيل كاميرات المراقبة والاعتصام والتحريض على التخريب والتهديد بالانتحار للضغط على رجال الأمن.

وقرر قاضي الجلسة رد دعوى المدعي العام ضد 12 متهماً وهم المدعى عليهم 1، 3، 6، 7، 13، 28، 30، 34، 35، 36، 41، 43، لعدم كفاية الدليل.

وتمت إدانة المتهمين 2، 9، 11، 14، 15، 16، 17، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 29، 31، 32، 33، 37، 39، 40، 42، وقررت المحكمة سجنهم من أربعة أشهر إلى 5 سنوات، فيما حكم قاضي الجلسة بالاكتفاء بأخذ تعهد على المدعى عليه 38 لعدم عودته لما بدر منه.

وتخلف عن حضور الجلسة المدعى عليه الرابع والذي قتل في اليمن كونه مطلق السراح، والمدعى عليهم 8، 10، 12، 18، 19. بينما لا تزال قضية المدعى عليه الخامس قيد النظر بالمحكمة.

وبعرض الحكم قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم اما المدعى عليهم منهم من اقتنع بالحكم ومنهم من اعترض بلائحة ومن اعترض بدون لائحة وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.