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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الأمريكي بذكرى استقلال بلاده

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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الأمريكي بذكرى استقلال بلاده خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الأمريكي بذكرى استقلال بلاده

جدة - واس

    بعث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق اطراد التقدم والازدهار. واشاد حفظه الله بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وعبر سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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