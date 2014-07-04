الوليد بن طلال عن فقدان 4 مليارات ريـال: «لا خسارة في وطن الخير»

في أول تعليق له على أنباء خسارته 4 مليارات ريـال في البورصة السعودية، قال الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال: «لا خسارة في وطن الخير، المملكة العربية السعودية، مبارك عليكم الشهر جميعًا»، حسبما كتب في حسابه على «تويتر».

ولقيت الأنباء عن خسارة «بن طلال» مبلغ 4 مليارات ريـال في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات يونيو الماضي ردود فعل واسعة لدى مستخدمي «تويتر» في المملكة.

واحتل «بن طلال» قائمة أغنى عشرة سعوديين لعام 2014، فبراير الماضي، بثروة تزيد على 31.2 مليار دولار، حسبما أشار تقرير نشرته مجلة «آربيان بيزنس» الاقتصادية.