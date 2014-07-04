«فاو»: مصر لا تزال أكبر مستورد للقمح في العالم

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» (FAO)، إن مصر لاتزال أكبر مستورد للقمح في العالم.

وتوقعت «فاو» في بيان لها، الخميس، أن تبلغ الاحتياجات الاستيرادية من الحبوب في السنة التسويقية الحالية يوليو2013، وحتي يونيو 2014 ( العام المالي الماضي)، نحو 6.61 مليون طن أي أكبر من العام الماضي بنسبة حوالي %20، وما يقرب من 3% أعلى من معدل الخمس سنوات السابقة، نتيجة الانخفاض في المخزون الاستراتيجي.

وأضافت المنظمة الدولية، وفقا للبيان، أن استمرار عدم استقرار الجنيه المصري في التأثير على أسعار الغذاء في الأسواق المصرية، ومن المحتمل أن يسهم تخفيض الدعم المتوقع على الوقود والغاز والغذاء في حدوث زيادة في أسعار الغذاء المحلية بالإضافة إلى زيادة موسمية سنوية في شهر رمضان (يوليو).

وقالت، إن محصول القمح سيبلغ عام 2014 نحو 704 مليون طن، في حين سيبلغ 49 مليون طن لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، مقابل47.1 مليون طن في 2013.

ووصفت المنظمة الدولية، التوقعات العالمية المبكرة لإنتاج محصول القمح في عام 2014 بأنها «مبشرة»، وفقا للبيان.

وأوضحت المنظمة الدولية، أن نسبة المخزون لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الممكن استخدامه، تقترب من النسبة العالمية، حيث يستحوذ الإقليم على نحو 20 % من نسبة المخزون العالمي القابل للاستخدام، مع تباينات بين البلدان الأعضاء بسبب سياسات الشراء الحكومية لما بعد أزمة الغذاء في 2008.

وأوضحت «فاو»، أن المملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة الثانية كأكبر مستورد للحبوب، فاحتياجاتها الاستيرادية في 2013/ 2014 من المتوقع أن تصل إلى 14.3 مليون طن، حوالى 5% اقل من العام السابق ولكنها فوق المعدل بكثير، وواردات القمح أيضاً مرتفعة عند حوالى 3 مليون طن.

كما تبلغ توقعات واردات إيران من الحبوب حوالى 11 مليون طن في 2013 / 2014 مكونة من الذرة 4 مليون طن، والقمح 4 مليون طن، والأرز 1.5 مليون طن، والشعير 1.2مليون طن، وهى أقل بحوالي 25% من المستويات المرتفعة للعام الماضي ولكنها ظلت أعلى بنسبة 8% من معدل الخمس سنوات الماضية، مشيرة إلى أن واردات القمح المتوقعة والبالغة نحو 4 مليون طن، هي أقل بنسبة الثلث عن العام الماضي، وترجع أساسا إلى المخزونات المرتفعة عقب أحجام الشراء الكبيرة في عام 2012 وفقا للبيان.

وقالت «فاو» إن المغرب تعد من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، حيث يتذبذب الإنتاج الزراعي من سنة لأخرى نتيجة اختلافات سقوط الأمطار، مشيرة إلى أنها تتوقع وصول واردات المغرب من الحبوب في 2013 / 2014 إلى نحو 4.7 مليون طن، أي أقل بـ 22% عنها في 2012/2013 نتيجة زيادة الإنتاج، منها 2 مليون طن قمح واردات القمح من هذا الإجمالي.