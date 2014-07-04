إصابة ضابط ومجند أثناء مشاركتهما في فض مسيرة إخوانية‎ بأسوان

تعرض ضابط شرطة ومجند تابعين لقوات الأمن بأسوان إلى إصابات طفيفة إثر مشاركتهما في فض مسيرة وأعمال لقطع طريق الكورنيش من قبل بعض عناصر جماعة الإخوان، مساء الخميس.

وعلى الفور تم نقل ضابط الشرطة والمجند إلى مستشفى أسوان الجامعي للعلاج وتلقى الإسعافات اللازمة.

فيما نجحت قوات الأمن في فرض سيطرتها الكاملة على منطقة كورنيش النيل بعد تفريق العناصر الإخوانية التي تجمعت وقامت بقطع الطريق فيما أطلقت على قوات الأمن الالعاب النارية والشماريخ.

كانت قوات الأمن نجحت في تفريق المسيرات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والاشتباك مع عناصر الإخوان وتفريقهم إلى الشوارع الجانبية، فيما تكثف أجهزة البحث جهودها لضبط عدد من العناصر التي تم تحديدها وكانوا من بين المشاركين في تلك الأعمال التخريبية.