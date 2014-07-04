الحرب على محمد فؤاد بسبب علم إسرائيل

يواجه الفنان محمد فؤاد هجوماً حاداً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب برنامجه الجديد "فؤش في المعسكر"، الذي يعتمد على تركيب مقلب ليوقع به ضيوفه، عبر إيهامهم بأنّهم دخلوا إلى أراضي فلسطين المحتلة، حيث تهاجمهم فجأة مراكب تحمل علم الإسرائيليّ وتخطف الضيف إلى مكان مغلق ليبدأ المقلب.

ورفع العلم الإسرائيلي على المراكب دفع الكثير من ناشطي وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الهجوم على محمد فؤاد، بسبب هذا التصرّف، إذ اعتبروا فعله باستخدام العلم الإسرائيلي على أرض مصر أمراً غير لائق، مهما كان هدف البرنامج.

ولقد تواصل الهجوم على فؤاد باتهامه بأنّ بعض حلقات البرنامج كانت مفبركة، مثل حلقة هاني رمزي، حيث أشار البعض إلى أنّ هاني كان يعرف تفاصيل المقلب، وأنّ البرنامج يفتقد إلى المصداقية، لا سيما أنّ علاقة الصداقة القوية بين فؤاد وهاني قد دعمت هذا الاتجاه.

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