كرتون وأكشن في الصالات العربية

Assassin's Bullet و Legend of Kung Fu Rabbit بدأ عرضهما في الصالات العربية. فيما يلي لمحة سريعة عنهما.

Legend of Kung Fu Rabbit

فيلم كرتوني من إنتاج صيني مدبلج الى اللغة الإنكليزية، شارك في إعطاء أصوات الشخصيات فيه مجموعة من الممثلين أذكر منهم Jon Heder و Tom Arnold و Rebecca Black و Michael Clarke Duncan. تدور قصة الفيلم حول أرنب اسمه Tu'er يعمل في تحضير الفطائر في بكين. هذا الأخير تم تدريبه على يد Laoguanzhu معلّم الـ kung fu لمواجهة Xiongtianba دب باندا خطير. ولكن ما هي المفاجأة التي تنتظر هذا الثنائي؟ Legend of Kung Fu Rabbit يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر.

Assassin's Bullet

فيلم من نوع الأكشن يشارك في بطولته Christian Slater و Donald Sutherland. تدور قصته حول العميل الفيديرالي Robert Diggs الذي قرر الابتعاد عن المهمات الروتينية وقبول وظيفة ملحق ثقافي في بلغاريا بهدف محاولة الفرار من ذكرى وفاة زوجته. ولكن كل أحلامه بحياة هادئة ستتبدد عندما يطلب منه التعاون مع الـ FBI والـ CIA لملاحقة شخص قرر تصفية مجموعة من الأسماء الموجودة ضمن لائحة لأكثر الإرهابيين خطورة. Assassin's Bullet يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان وقطر.