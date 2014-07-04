يسرا ممنوعة من مغادرة المنزل بسبب الحمل

نصح الطبيب المعالج يسرا اللوزي بعدم مغادرة المنزل لمدة أسبوع، وعدم بذل أيّ مجهود، بسبب حملها الذي يتطلّب في الأشهر الأولى الراحة والاسترخاء. والمثير أنّ على يسرا تصوير مشاهد قليلة متبقّية من دورها في مسلسل "دهشة" مع الفنان يحيى الفخراني.

يسرا، وبرغم آلام الحمل، إلا أنّها قرّرت مواصلة الصوم وعدم الإفطار، ولكنها تستقرّ في المنزل لمتابعة الأعمال الرمضانية.

والفنانة سعيدة جداً بحملها، لأنّها متزوّجة منذ ما يقرُب من ثلاثة أعوام، وهذه هي المرّة الأولى التي سوف تكون فيها أمّاً. ولقد أكّدت للمقرّبين منها أنّها تتمنّى إنجاب بنت، لأنّها تحبّ البنات كثيراً.

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