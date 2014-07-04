حمل الفنانين للسلاح، هل يزيد الفوضى في الشارع؟

انتشار السلاح في مصر من المظاهر المرفوضة اجتماعياً وقانونياً، وهي إحدى أسباب الفوضى التي عاشتها مصر في الفترة الماضية. لكن الكارثة الكبرى ليست في انتشار السلاح في الشوارع، بل في انتشاره خلال البرامج الرمضانية، حيث فوجئنا بالفنانين يحملون السلاح معهم في كلّ مكان، ولا مانع لديهم من إشهاره في وجه من يتعرّض لهم.

من أوّل الفنانين الذين ظهروا حاملين السلاح كان الفنان مصطفى كامل، الذي حلّ ضيفاً على برنامج "المقالب لعنة الفراحنة"، وهو برنامج مقالب من تقديم شريف باهر، يعتمد على قيام مطرب بإحياء حفل زفاف يتعرض خلاله لمواقف صعبة. وكان ضيف حلقة اليوم مصطفى كامل، حيث أوهمته العروس بأنّها سوريّة مخطوفة، وبأنها مجبرة على هذا الزواج، ثمّ طلبت أن تهرب معه بعد أن ترتدي ملابس تخفي ملامحها.

ولقد بالغت العروس في تصرّفاتها، وبدأت تقنعه بأنها معجبة به شخصيّاً، ممّا جعله يتوتر كثيراً. لكن العروس في نهاية المقلب ارتدت ملابس لتتخفى بها استعداداً للهروب مع مصطفي كامل، فيأتي العريس ويكتشف أنّها عروسته، مصطحباً معه أسرته، وهم يحملون السلاح ويقبضون على مدير أعمال مصطفى كامل، ممّا دفع الأخير إلى إشهار السلاح في وجه العريس وخنقه من رقبته، مهدّداً بقتله إن لم تترك أسرته مدير أعمال كامل، ليخرج شريف باهر معلناً أنه مقلب.

وبالرغم من أنّ هذا المقلب هو الأقلّ رعباً بين برامج المقالب، إلا أنّ رفع السلاح على أحد الفنانين هو أمر غير مقبول، وما جعله مرفوضاً أكثر هو الصورة السيّئة التي ظهر بها مصطفى كامل من حمله مسدساً. فهل يحمل مصطفى كامل ترخيصاً لهذا السلاح؟ أيعتقد أنّه فوق القانون؟ وهل وصل الحال ببرامج المقالب إلى وضع الفنان في أزمة مع جمهوره بعد ظهوره بهذا الشكل؟

والأزمة الأكبر كانت في اليوم التالي، حيث ظهر الفنان أحمد السقا في برنامج "رامز قرش البحر"، وهو يحمل سلاح أيضاً. وبغضّ النظر عمّا إذا كان السقّا يعرف بالمقلب أم لا، إلا أنّ ظاهرة حمل السلاح من قبل الفنانين تضع هذه النوعية من البرامج في كارثة حقيقية، إذا أصيب أحد برصاصة طائشة.

فقد يكون السبب في دخول هذه المخاطرة هو معرفة السقّا المسبقة بالمقلب، وتركيز رامز على موضوع السلاح، جاء لزيادة الإثارة في الحلقة ليس أكثر.