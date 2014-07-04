سمر يسري تهتم بالليالي الحمراء وتقلد طوني خليفة

القاهرة - أحمد عاشور

يبدو أن المذيعة سمر يسري تبحث دائماً عن إثارة الجدل من خلال برنامجها الليلة الذي يعرض على قناة النهار، فالبرنامج يستضيف فنان أو إعلامي ليتحدث معه عن الليالي البيضاء والسوداء والحمراء في حياته، ولكن يبدو أن سمر يسري تغفل اللونين الأبيض والأسود على حساب الأحمر ليدور برنامجها في فلك الليالي الحمراء، في حوارات لا يمكن أن تعرض خلال شهر رمضان ولا في أي وقت.

سمر يسري تهتم في كل أسئلتها بالليالي الحمراء، ففي حلقة تامر أمين ظلت تحاصره بأسئلة من هذا النوع حول علاقاتها النسائية، وكم عدد الليالي الحمراء التي قضاها، علماً أن هذا النوع من الأسئلة يندرج تحت المجاهرة بالمعصية، في حال تحدث الضيف عن تفاصيل ليالي حمراء قضاها.

ولقد بالغت سمر يسري مع تامر أمين عندما سألته: "هل تعيش ليالي حمراء مع زوجتك؟" ومن المعروف أن هذه الطريقة مستفزة، فمصطلح الليالي الحمراء هو مشبوه، يندرج تحته العلاقات المحرّمة، وهو ما دفع تامر أمين لامتصاص السؤال وقال لها: "لا يصح أن توصف العلاقة الزوجية بالليالي الحمراء وأن كان ولابد، فيمكن أن تصفيها بالليالي الحمراء المحترمة أو السعيدة، وفي هذه الحالة فكل يوم مع زوجتي هو ليلة حمراء".

واستمرت سمر على هذا النهج من الأسئلة، وعندما شعر أمين بأن اتجاه الحلقة سيظل في هذا المسار قال لها بشكل صريح: "لو أن أسئلتك تدور حول الزنا فأنا لم ارتكب هذا الذنب أبدا ولن أرتكبه".

وفي إحدى فقرات البرنامج نجد سمر يسري تقلّد الإعلامي طوني خليفة في برنامجه الذي قدمه العام الماضي عندما كان يصمم صورة بـ"الفوتوشوب" للضيف في موقف معين ويبدأ في سؤاله عن هذا الموقف، وهو نفس ما فعلته سمر عندما صممت صور لتامر أمين وهو بلحية طويلة وأخرى وهو يمسك طبلة، وبدأت تحاوره في هذه الصور بطريقة تحاكي طريقة طوني خليفة.